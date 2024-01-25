Акорда показала крупным планом автограф Токаева
Акорда в своем Telegram-канале показала крупным планом автограф Касым-Жомарта Токаева.
Фото: Telegram/aqorda_resmi
"Желаю успехов! Удачи!" – написал Касым-Жомарт Токаев на футболке.
Также пресс-служба президента опубликовала ролик, снятый во время посещения футбольного центра.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы вечером 24 января 2024 года. Сообщалось, что на следующий день президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса. Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.
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Программу рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы 25 января открыло знакомство с деятельностью футбольного центра Footlab.