Акорда показала крупным планом автограф Токаева

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 25 января 2024 года посетил футбольный центр Footlab в Алматы. Он пожелал юным футболистам успехов в будущем и оставил на память автограф на футболке, сообщает Zakon.kz.

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