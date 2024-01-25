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Акорда показала крупным планом автограф Токаева

Акорда показала крупным планом автограф Токаева Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 25 января 2024 года посетил футбольный центр Footlab в Алматы. Он пожелал юным футболистам успехов в будущем и оставил на память автограф на футболке, сообщает Zakon.kz.

Акорда в своем Telegram-канале показала крупным планом автограф Касым-Жомарта Токаева.

Акорда показала крупным планом автограф Токаева

Фото: Telegram/aqorda_resmi

"Желаю успехов! Удачи!" – написал Касым-Жомарт Токаев на футболке.

Также пресс-служба президента опубликовала ролик, снятый во время посещения футбольного центра.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы вечером 24 января 2024 года. Сообщалось, что на следующий день президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса. Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.

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Программу рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы 25 января открыло знакомство с деятельностью футбольного центра Footlab.

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