Как Алматы будут обеспечивать водой, рассказали Токаеву

25 января 2024 года после посещения футбольного центра в Алматы Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент ознакомился с ходом строительства двух резервуаров с чистой питьевой водой "Балхаш" по 3000 м3, а также насосной станции.

Токаеву сообщили, что вода, поступающая из водозаборов "Каптаж", "Бастау" и фильтровальной станции "Медеу", будет накапливаться и обеззараживаться в этих резервуарах. Далее питьевая вода за счет установленных насосов будет распределяться по магистральным сетям микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.

Во время посещения объекта глава государства заслушал доклад о текущем состоянии и планах развития сети водоснабжения Алматы.

Фото: akorda.kz

"В рамках исполнения поручения президента акиматом в 2023 году проведены работы по строительству новых 117 км и модернизации 46 км сетей водоснабжения. Это позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. В 2024 году планируется строительство 142 км и модернизация 48 км сетей водоснабжения. Это позволит до конца года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень изношенности сетей до 53,8%", – сказано в сообщении.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах по введению резервной схемы водоснабжения 50 тысяч жителей Медеуского района. Для обеспечения стабильным и качественным водоснабжением жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство двух и проектирование еще двух водозаборов.

Как отметили в акимате Алматы, в 2024 году планируется завершение строительства водозабора Каргалы, который обеспечит 50 тысяч жителей Наурызбайского района

В 2025 году планируется завершить строительство водозабора Аксай, что решит проблемы с водой 100 тысяч жителей Наурызбайского района, а также 15 тысячи жителей Карасайского района Алматинской области.

В завершении президент отметил, что обеспечение водоснабжением Алматы – это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение. Он указал на недопустимость повторения инцидента, произошедшего в 2023 году в Медеуском районе города.

"Казахстан – вододефицитная страна. Нам нужна общестрановая программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды. Жители Алматы часто обращаются ко мне с жалобами на нехватку воды". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, заключил Токаев, должна быть комплексная, системная работа.

В Алматы президент с рабочей поездкой прилетел 24 января 2024 года.

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Он посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса.