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Что в первую очередь Токаев посетил в Алматы

Что в первую очередь Токаев посетил в Алматы Фото: akorda.kz
Программу рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы 25 января 2024 года открыло знакомство с деятельностью футбольного центра Footlab, сообщает Zakon.kz.

Президент был проинформирован о том, что новый центр начал работать в пилотном режиме, и восемь сертифицированных тренеров ведут подготовку 50 учеников.

Учредитель ТОО "Smart Football" Мурат Медеуов рассказал, что в футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от пяти до 12 лет.

Что в первую очередь Токаев посетил в Алматы

Фото: akorda.kz

Что в первую очередь Токаев посетил в Алматы

Фото: akorda.kz

Footlab – это интерактивная футбольная площадка для любителей спорта, семейного отдыха и организации турниров среди детей и взрослых.

Footlab Алматы является португальской франшизой, c головным офисом в Лиссабоне. Данный проект создали известные португальские футболисты Руй Кошта и Криштиану Роналду совместно с инновационной компанией 7EGEND. В настоящее время франшиза Footlab продана в более чем 60 стран мира, алматинский центр был открыт третьим после Лиссабона и Дубая. Частные инвестиции в проект составили более 1,5 млрд тенге.

Что в первую очередь Токаев посетил в Алматы

Фото: akorda.kz

В течение текущего года центр планирует принять свыше 50 тыс. человек, а также провести турниры среди школьников города Алматы для популяризации спорта и здорового образа жизни. Инвесторы планируют развить сеть технологичных центров по всей стране.

Президент поручил ответственным органам оказать содействие в выделении земельного участка для развития детского спортивного проекта и поддержал инициативу построить аналогичный футбольный центр в Астане.

Касым-Жомарт Токаев пожелал юным футболистам успехов в будущем и оставил на память автограф на футболке.

Что в первую очередь Токаев посетил в Алматы

Фото: akorda.kz

Что в первую очередь Токаев посетил в Алматы

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы вечером 24 января 2024 года. Сообщалось, что на следующий день президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса. Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.

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