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Президент о землетрясении в Алматы: Ответственные органы оказались не готовы

Президент о землетрясении Алматы: Ответственные органы оказались не готовы Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Алматы совещание, посвященное вопросам сейсмической безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды 25 января, в Алматы под председательством президента прошло совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности.

В совещании участвовали руководители АП РК, Совета Безопасности, члены правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние пять лет сейсмологические станции зафиксировали свыше 45 тыс. землетрясений, большинство из них – малой магнитуды.

"Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания – не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже "тревожные чемоданчики". Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Он указал, что уполномоченные органы должны вести комплексную разъяснительную работу, проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах.

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин заявил, что его министерство готово за два месяца разработать современную систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

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Токаев Касым-Жомарт Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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