Токаев раскритиковал главу МЧС после сильного землетрясения в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании в Алматы, посвященном обеспечению сейсмической безопасности, поручил главе МЧС критически переосмыслить работу ведомства после сильного землетрясения в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 25 января, глава государства поставил перед МЧС РК задачу критически переосмыслить свою деятельность. Президент обратился к министру Сырыму Шарипханову и отметил, что глава МЧС обладает большими теоретическими знаниями, но с практической точки зрения результаты его работы пока под вопросом.

"Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и в целом к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что администрация президента будет держать на контроле обеспечение сейсмической безопасности. Он резюмировал, что всем в этой ситуации требуется проявить ответственность, собранность и активность.

Глава государства также подчеркнул, что компетентные органы во время землетрясения в Алматы оказались не в полной мере готовы к чрезвычайной ситуации.