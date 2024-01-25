Сильный снег прогнозируют синоптики на севере Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды.





"По прогнозу синоптиков пройдут осадки, в горных и предгорных районах страны сильные осадки (дождь, снег), на севере страны – сильный снег", – рассказали синоптики.

По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.

В Астане – переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем снег. Гололед, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7-9°С днем с дальнейшим понижением.

В Алматы – увеличение облачности, утром и днем осадки (преимущественно снег), гололед. В конце дня временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С, днем с дальнейшим понижением.

В Шымкенте – переменная облачность, осадки, ночью временами сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0-2°С.