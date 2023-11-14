Казахстанцы по-новому будут подтверждать получение медуслуг

В Казахстане запущен пилотный проект по подтверждению оказанной медицинской услуги через QR-код. Об этом 14 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медуслуги посредством QR-кода запущен Минздравом РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

"В пилотном проекте участвуют медицинские организации городов Астана, Алматы и Северо-Казахстанской области", – говорится в сообщении.

QR-подтверждение, которое будет использоваться для подтверждения факта посещения врача, обеспечивает безопасность и прозрачность в рамках налаживания цифрового взаимодействия между пациентом и медицинским работником.

"Пациент, придя на прием в поликлинику, с помощью мобильного приложения egov mobile сканирует QR-код, предложенный ему в кабинете врача, и подтверждает свое посещение". Пресс-служба Минздрава РК

Также сообщается, что посредством QR-кода пациент может ознакомиться с необходимой информацией – названием поликлиники, названием медицинской информационной системы, увидеть дату и время посещения врача, фамилию и имя врача, свое согласие на оказание медицинской услуги и согласие на сбор и обработку персональных данных.

"Цифровой инструмент подтверждения факта получения медицинской услуги гражданином позволит обеспечить прозрачность оказания медицинской помощи, получить оценку удовлетворенности пациента и что немаловажно, исключить "приписки" в медицинских информационных системах, когда пациент фактически не посещал врача". Пресс-служба Минздрава РК

В свою очередь сами медучреждения могут использовать эту систему для контроля качества медицинского обслуживания и отслеживания посещений.

"В ходе подготовки к внедрению пилотного проекта были учтены результаты предварительного анкетирования по QR-подтверждению. В опросе приняли участие 1105 пациентов и 2732 врача. По итогам анализа анкет, 50% пациентов положительно относятся к идее введения QR-кода для подтверждения посещения врача и 48% хотели бы контролировать свои приемы через QR-подтверждение, что говорит о позитивном настрое и готовности пациентов к внедрению нового инструмента". Пресс-служба Минздрава РК

2 ноября 2023 года вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев рассказал, получение каких еще услуг предлагается ограничить для незастрахованных в системе медицинского страхования казахстанцев. Подробнее здесь.