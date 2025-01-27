В Фонде медстрахования ответили на жалобы казахстанцев о выплате взносов с нескольких работ
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Галымжан Абилов разъяснил, почему казахстанцам приходится делать отчисления ОСМС из всех источников дохода, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, согласно закону, отчисления в систему ОСМС проводятся из всех источников дохода.
"Если человек работает на двух работах, то, соответственно, с обеих работ будут взиматься отчисления. Однако, если суммарный доход превышает 850 тыс. тенге (это 10 минимальных заработных плат), то взносы начисляются только с этой суммы. Например, если на одной работе зарплата составляет 500 тыс. тенге, а на другой – 1 млн, то суммарно получается 1,5 млн, но отчисления будут рассчитаны только с 850 тыс. Часто возникают ситуации, когда индивидуальный предприниматель (ИП) платит взносы как работодатель за своих наемных работников, а также делает отчисления за себя. Из-за этого возникают вопросы. Однако в Кодексе о здоровье закреплена солидарная ответственность граждан, государства и работодателя. Это обязывает работодателя платить взносы за своих сотрудников, даже если он сам является ИП ", – дополнил Галымжан Абилов.
С его слов, сегодня минимальные взносы равняются всего 4200 тенге.
"Это крайне небольшая сумма по сравнению с другими странами. За год она составляет около 50 тыс. тенге. Для сравнения, банальная операция по удалению аппендицита стоит 163 тыс. тенге по тарификатору. Таким образом, сумма взносов, которую население вносит в систему, несоизмеримо мала по сравнению с объемом медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОСМС. Смысл системы социального медицинского страхования заключается в солидарности: мы все понемногу вносим средства, чтобы лечить наших граждан", – рассказал Абилов.
Он отметил, что основные потребители медицинских услуг сегодня – это дети, затем пенсионеры и другие категории граждан.
"Дети занимают лидирующую позицию, поскольку именно на профилактику их здоровья расходуется больше средств: прививки, осмотры дошкольного возраста, наблюдение за новорожденными, патронаж и другие мероприятия. Эти расходы значительно превышают затраты на пенсионеров. Несмотря на небольшой разрыв, именно дети остаются главной категорией потребителей медицинских услуг", – озвучил зампред ФСМС.
Ранее стало известно, кого коснутся изменения модели финансирования ОСМС в Казахстане.
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