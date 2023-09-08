Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президенту был представлен отчет об основных финансово-хозяйственных показателях деятельности группы компаний "Казахтелеком" в первом полугодии 2023 года.



Куанышбек Есекеев:

сообщил о том, что крупнейший телекоммуникационный оператор страны продемонстрировал рост выручки на 10% и чистой прибыли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

рассказал о том, что одним из приоритетов для "Казахтелекома" является строительство сети 5G, которая к 2027 году должна включать в себя свыше 7 тысяч базовых станций по всей стране;

проинформировал о том, что до конца текущего года планируется развернуть 782 базовых станции сети пятого поколения;

доложил о ходе исполнения его поручения по строительству волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря в рамках совместного с Азербайджаном проекта.

В рамках национального проекта "Доступный интернет" компания намерена обеспечить подключение к сети интернет по оптическим технологиям порядка 1200 сел и покрыть республиканские автодороги качественным интернет-доступом по технологии LTE.

Перед "Казахтелекомом" были поставлены задачи по решению проблем с качеством связи и скорейшим устранением "серых зон", в которых отсутствует покрытие широкополосным доступом, в казахстанских городах.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что жители сельской местности должны иметь доступ к тем же современным цифровым услугам и продуктам, что и горожане. В связи с этим компании поручено повысить интенсивность строительства соответствующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области до конца года обеспечат интернетом все села.