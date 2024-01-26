Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как непогода и школьные занятия влияют на дорожное движение в Алматы

Почему алматинцы начинают ездить медленно и город встает Фото: Zakon.kz
Аналитики Sergek ITS исследовали, как землетрясение, отмена школьных занятий, а также снегопад влияют на дорожное движение Алматы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что за основу расчетов взята ночь землетрясения, отмена занятий 23 января, дни сильного снегопада и обычный ясный день.

"В ночь на 23 число в 00:09 в Алматы произошли подземные толчки, после которых данные системы Sergek ITS отразили резкий всплеск передвижения транспорта. Активность трафика возросла в среднем в 4,5 раза, достигнув пика в 01:00, и вернулась к нормальным значениям только к 5 утра", – говорится в сообщении. 

В первый час после толчков количество транспортных средств на дорогах города выросло на 40%, а к следующему часу достигло максимума в 208 тысяч единиц, что на 267% больше, чем в аналогичное время предыдущей недели. Количество выезжающего из города транспорта также увеличилось на 152%, с наибольшим ростом в 239% между 01:00 и 02:00.

Кроме того, в связи с отменой уроков первой смены в городе 23 января зафиксировали снижение утреннего трафика, а средняя скорость движения увеличилась на 25%.

Аналитики также проанализировали влияние снежных дней на транспортные потоки в Алматы.

"В результате исследования установлено, что средняя скорость транспорта во время снегопада снижается в среднем на 7 км/час в снежные дни. При этом максимальное снижение скорости зафиксировано в 8 утра. И если в ясный будний день средняя скорость на дорогах в это время составляет 44 км/ч, то в снегопад она снижается на 20%",  – говорится в сообщении.  

Ранее стало известно, что в Алматы Сергек начал фиксировать водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре". 

Читайте также

В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем
В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем
Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC
Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC
Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответсвенности
Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответственности
Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: