Как непогода и школьные занятия влияют на дорожное движение в Алматы

Аналитики Sergek ITS исследовали, как землетрясение, отмена школьных занятий, а также снегопад влияют на дорожное движение Алматы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что за основу расчетов взята ночь землетрясения, отмена занятий 23 января, дни сильного снегопада и обычный ясный день.



"В ночь на 23 число в 00:09 в Алматы произошли подземные толчки, после которых данные системы Sergek ITS отразили резкий всплеск передвижения транспорта. Активность трафика возросла в среднем в 4,5 раза, достигнув пика в 01:00, и вернулась к нормальным значениям только к 5 утра", – говорится в сообщении.

В первый час после толчков количество транспортных средств на дорогах города выросло на 40%, а к следующему часу достигло максимума в 208 тысяч единиц, что на 267% больше, чем в аналогичное время предыдущей недели. Количество выезжающего из города транспорта также увеличилось на 152%, с наибольшим ростом в 239% между 01:00 и 02:00.

Кроме того, в связи с отменой уроков первой смены в городе 23 января зафиксировали снижение утреннего трафика, а средняя скорость движения увеличилась на 25%.

Аналитики также проанализировали влияние снежных дней на транспортные потоки в Алматы.

"В результате исследования установлено, что средняя скорость транспорта во время снегопада снижается в среднем на 7 км/час в снежные дни. При этом максимальное снижение скорости зафиксировано в 8 утра. И если в ясный будний день средняя скорость на дорогах в это время составляет 44 км/ч, то в снегопад она снижается на 20%", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Алматы Сергек начал фиксировать водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре".