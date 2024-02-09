Специалисты Sergek ITS проанализировали, как непогода отразилась на транспортном трафике в Астане, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что из-за сильного бурана и гололедицы школьные занятия в столице переведены на онлайн-формат.





"Для сравнения использовались данные за вчерашний день (8 февраля) с 14:00 до конца дня и аналогичное время за неделю до этого (1 февраля). Согласно данным, 1 февраля количество транспортных средств в городе составляло 289 тыс., а вчера этот показатель снизился на 11%, до 257 тыс. машин", – говорится в сообщении.

То есть, более 31 тыс. автомобилей не выехали на столичные дороги в непогоду.

Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях страны на 10 февраля объявлено штормовое предупреждение.

