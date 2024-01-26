Казахстанцы стали чаще прибегать к услугам нотариусов и бухгалтеров

В Казахстане вырос спрос на услуги адвокатов, нотариусов и бухгалтеров. Это следует из статданных, представленных сегодня, 26 января 2024 года, Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

По данным бюро, объемы услуг в области права и бухгалтерского учета за девять месяцев прошлого года составили 110,4 млрд тенге.

"За январь-сентябрь 2023 года объем оказанных услуг в области права и бухгалтерского учета составил 110,4 млрд тенге – на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Бюро нацстатистики, среди них объемы:

услуг по адвокатской деятельности составили 5,7 млрд тенге,

нотариальной деятельности – 42,1 млн тенге,

прочей деятельности в области права – 29,7 млрд тенге,

деятельности по проведению финансовой ревизии (аудита) – 33,5 млрд тенге,

деятельности в области составления счетов и бухгалтерского учета – 37 млрд тенге.

Также сообщается, что объемы услуг консультирования в области налогообложения составили 3,2 млрд тенге, деятельность, связанная с неплатежеспособностью и взысканием задолженности, – 157,6 млн тенге.

В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на Алматы – 64,9 млрд тенге. В тройку лидирующих регионов также вошли Астана (30,7 млрд тенге) и Атырауская область (2,3 млрд тенге).

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