Казахстанцы стали чаще прибегать к услугам нотариусов и бухгалтеров
По данным бюро, объемы услуг в области права и бухгалтерского учета за девять месяцев прошлого года составили 110,4 млрд тенге.
"За январь-сентябрь 2023 года объем оказанных услуг в области права и бухгалтерского учета составил 110,4 млрд тенге – на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года", – говорится в сообщении.
Как уточнили в Бюро нацстатистики, среди них объемы:
- услуг по адвокатской деятельности составили 5,7 млрд тенге,
- нотариальной деятельности – 42,1 млн тенге,
- прочей деятельности в области права – 29,7 млрд тенге,
- деятельности по проведению финансовой ревизии (аудита) – 33,5 млрд тенге,
- деятельности в области составления счетов и бухгалтерского учета – 37 млрд тенге.
Также сообщается, что объемы услуг консультирования в области налогообложения составили 3,2 млрд тенге, деятельность, связанная с неплатежеспособностью и взысканием задолженности, – 157,6 млн тенге.
В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на Алматы – 64,9 млрд тенге. В тройку лидирующих регионов также вошли Астана (30,7 млрд тенге) и Атырауская область (2,3 млрд тенге).
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