"В питьевую воду попали ядовитые вещества" – в акимате Тараза ответили на рассылку

Акимат Тараза 3 июня 2025 года обратился к жителям города, сообщает Zakon.kz.

Как указано в публикации акимата в Instagram, в социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в питьевую воду попали ядовитые вещества и ее запрещено употреблять.

"ГКП "Жамбыл Су" официально сообщает: в водопроводной системе не было никаких аварий или загрязнений. Система водоснабжения работает в штатном режиме. Качество питьевой воды проверяется ежедневно и полностью соответствует санитарным требованиям", – сообщили в акимате.

Горожан призывают не верить ложной информации и обращаться только к официальным источникам.

"Будьте осторожны при распространении информации. Сообщения о запрете использования воды – неправда! Не распространяйте их и предупредите других!" – попросили таразцев.

Ранее Министерству сельского хозяйства Казахстана пришлось официально опровергать информацию о массовом распространении саранчи.