"В питьевую воду попали ядовитые вещества" – в акимате Тараза ответили на рассылку
Фото: pexels
Акимат Тараза 3 июня 2025 года обратился к жителям города, сообщает Zakon.kz.
Как указано в публикации акимата в Instagram, в социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в питьевую воду попали ядовитые вещества и ее запрещено употреблять.
"ГКП "Жамбыл Су" официально сообщает: в водопроводной системе не было никаких аварий или загрязнений. Система водоснабжения работает в штатном режиме. Качество питьевой воды проверяется ежедневно и полностью соответствует санитарным требованиям", – сообщили в акимате.
Горожан призывают не верить ложной информации и обращаться только к официальным источникам.
"Будьте осторожны при распространении информации. Сообщения о запрете использования воды – неправда! Не распространяйте их и предупредите других!" – попросили таразцев.
Ранее Министерству сельского хозяйства Казахстана пришлось официально опровергать информацию о массовом распространении саранчи.
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