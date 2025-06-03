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Общество

"В питьевую воду попали ядовитые вещества" – в акимате Тараза ответили на рассылку

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 15:17 Фото: pexels
Акимат Тараза 3 июня 2025 года обратился к жителям города, сообщает Zakon.kz.

Как указано в публикации акимата в Instagram, в социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в питьевую воду попали ядовитые вещества и ее запрещено употреблять.

"ГКП "Жамбыл Су" официально сообщает: в водопроводной системе не было никаких аварий или загрязнений. Система водоснабжения работает в штатном режиме. Качество питьевой воды проверяется ежедневно и полностью соответствует санитарным требованиям", – сообщили в акимате.

Горожан призывают не верить ложной информации и обращаться только к официальным источникам.

"Будьте осторожны при распространении информации. Сообщения о запрете использования воды – неправда! Не распространяйте их и предупредите других!" – попросили таразцев.

Ранее Министерству сельского хозяйства Казахстана пришлось официально опровергать информацию о массовом распространении саранчи.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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