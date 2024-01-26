Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Из обращения следует, что Нацбанк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, в том числе не привлекает граждан для проведения "специальных операций по поимке мошенников".
"Возобновились случаи телефонного мошенничества. Мошенники демонстрируют поддельные документы для подтверждения своих "полномочий".Пресс-служба Нацбанка РК
В монетарном регуляторе напомнили, что мошенники, представляясь работниками Департамента безопасности Нацбанка, "вводят граждан в заблуждение".
"Данные схемы реализуются с участием подставных "работников Национального банка" под предлогом "поимки мошенников в банках второго уровня". При этом мошенники даже отправляют поддельные удостоверения работников Национального банка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов".Пресс-служба НБК
Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.
"В этой связи Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных "работников Департамента безопасности Национального банка" прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо "спецопераций по поимке мошенников".Пресс-служба Нацбанка РК
Национальный банк Казахстана просит граждан:
- не устанавливать мобильные приложения,
- не раскрывать свои персональные данные,
- не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону,
- не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.
"Если ваши конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру "1477", – добавили в пресс-службе НБК.
Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников. Подробности можете узнать здесь.