Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением

Национальный банк Казахстана (НБК) 26 января 2024 года выступил с важным обращением к гражданам страны, которых предупредил об активизации телефонных мошенников с поддельными документами, сообщает Zakon.kz.

Из обращения следует, что Нацбанк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, в том числе не привлекает граждан для проведения "специальных операций по поимке мошенников".

"Возобновились случаи телефонного мошенничества. Мошенники демонстрируют поддельные документы для подтверждения своих "полномочий". Пресс-служба Нацбанка РК

В монетарном регуляторе напомнили, что мошенники, представляясь работниками Департамента безопасности Нацбанка, "вводят граждан в заблуждение".

"Данные схемы реализуются с участием подставных "работников Национального банка" под предлогом "поимки мошенников в банках второго уровня". При этом мошенники даже отправляют поддельные удостоверения работников Национального банка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов". Пресс-служба НБК

Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.

"В этой связи Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных "работников Департамента безопасности Национального банка" прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо "спецопераций по поимке мошенников". Пресс-служба Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана просит граждан:

не устанавливать мобильные приложения,

не раскрывать свои персональные данные,

не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону,

не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

"Если ваши конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру "1477", – добавили в пресс-службе НБК.

Материал по теме Масштабное мошенничество: что нового придумывают организаторы финпирамид

Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников. Подробности можете узнать здесь.