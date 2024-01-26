Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением

Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением Фото: nationalbank.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) 26 января 2024 года выступил с важным обращением к гражданам страны, которых предупредил об активизации телефонных мошенников с поддельными документами, сообщает Zakon.kz.

Из обращения следует, что Нацбанк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, в том числе не привлекает граждан для проведения "специальных операций по поимке мошенников".

"Возобновились случаи телефонного мошенничества. Мошенники демонстрируют поддельные документы для подтверждения своих "полномочий".Пресс-служба Нацбанка РК

В монетарном регуляторе напомнили, что мошенники, представляясь работниками Департамента безопасности Нацбанка, "вводят граждан в заблуждение".

"Данные схемы реализуются с участием подставных "работников Национального банка" под предлогом "поимки мошенников в банках второго уровня". При этом мошенники даже отправляют поддельные удостоверения работников Национального банка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов".Пресс-служба НБК

Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.

"В этой связи Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных "работников Департамента безопасности Национального банка" прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо "спецопераций по поимке мошенников".Пресс-служба Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана просит граждан:

  • не устанавливать мобильные приложения,
  • не раскрывать свои персональные данные,
  • не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону,
  • не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

"Если ваши конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру "1477", – добавили в пресс-службе НБК.

Материал по теме

Масштабное мошенничество: что нового придумывают организаторы финпирамид

Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников. Подробности можете узнать здесь.

Читайте также

В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем
В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем
Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC
Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC
Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответсвенности
Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответственности
Динара Халдарова
Интересное Нацбанк РК Казахстан Остерегайтесь мошенников
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: