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Молодежь может обзавестись собственным жильем в Астане на выгодных условиях

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, жильцы новых квартир, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:45 Фото: Zakon.kz
С 4 сентября 2024 года в Астане начался прием заявок на участие в программе льготного кредитования "Елорда Жастары", который продлится до 23:59 10 сентября. Об этом проинформировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Чтобы принять участие в программе, достаточно подать заявление онлайн. Перед началом регистрации следует убедиться, что у вас установлен NCAlayer, скачать данную программу можно на https://pki.gov.kz:

  • далее необходимо зарегистрироваться на портале birge.astana.kz, заполнив необходимые данные: ИИН, e-mail, номер телефона и ЭЦП (сертификаты RSA/GOST);
  • после нужно перейти в раздел "Жилищные программы", выбрать услугу "Городская программа льготного кредитования Elorda zhastary;
  • далее нажмите на кнопку "Добавить+", чтобы открыть форму подачи заявления;
  • заполните форму, прикрепите необходимые документы, подпишите заявление с помощью ЭЦП (сертификаты RSA/GOST) и отправьте его.
"После подачи заявления следует подождать SMS-уведомление от KiT_Notify или SmartAstana с результатом рассмотрения заявки".Пресс-служба акимата Астаны

Власти столицы напомнили, что программа позволяет приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке в столице через АО "Отбасы банк" на выгодных условиях:

  • максимальная сумма займа – 18 млн тенге;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • ставка по займу – 5% годовых;
  • срок кредитования – до 19 лет.
"Участие в программе могут принять профильные работники учреждений и организаций Астаны, включая медицинских и педагогических работников, специалистов в сферах культуры, спорта, социальной защиты, вузов и НИИ, журналистов, сотрудников коммунальных предприятий, профильных сотрудников полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям, филиалов АО "Казпочта", а также граждан до 35 лет, состоящих на учете в категории "дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей".Пресс-служба акимата Астаны
Молодежь может обзавестись собственным жильем в Астане на выгодных условиях, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:45

Фото: gov.kz

Молодежь может обзавестись собственным жильем в Астане на выгодных условиях, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:45

Фото: gov.kz

Молодежь может обзавестись собственным жильем в Астане на выгодных условиях, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:45

Фото: gov.kz

Подробнее о программе можно узнать на сайте Управления жилья и жилищной инспекции Астаны по ссылке.

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