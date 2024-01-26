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Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответственности

Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответсвенности Фото: freepik
Прокуроры Алматы сообщают о первых фактах привлечения к ответственности за фейки о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в прокуратуре Алматы, на фоне произошедшего землетрясения в различных социальных сетях и мессенджер чатах имели место факты размещения заведомо ложных сообщений о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь породило среди граждан панику и вызвало широкий общественный резонанс.

"По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 г.р. Указанные лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях ("Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия для нарушения общественного порядка") с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее полиция уже нашла авторов фейков про землетрясение. 

Какое наказание грозит распространителям фейков, читайте здесь.

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