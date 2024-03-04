МЧС напомнило алматинцам про ответственность за распространение фейков

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана второй раз за 4 марта 2024 года обратилось к жителям и гостям Алматы. На этот раз алматинцам напомнили про ответственность за распространение фейков, сообщает Zakon.kz.

В МЧС со ссылкой на ДЧС города, в связи с распространением недостоверной, фейковой информации среди жителей южной столицы, заверили, "никакого наращивания группировки сил и средств ЧС в Алматы нет".

"Система гражданской защиты работает в штатном режиме! Напоминаем: за распространение фейков, заведомо ложной информации предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.