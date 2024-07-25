В высотке Алматы загорелась квартира

Ночью 25 июля в Бостандыкском районе города Алматы на седьмом этаже загорелась квартира, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, из квартиры спасены два человека, а по лестничному маршу эвакуировали шесть жителей подъезда. Пожар в девятиэтажном доме ликвидировали за 28 минут с момента поступления вызова.

Ранее на рынке "Жибек жолы" в городе Таразе загорелись строительные материалы внутри трех металлических контейнеров.