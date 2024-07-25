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В высотке Алматы загорелась квартира

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная техника , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 05:30 Фото: Zakon.kz
Ночью 25 июля в Бостандыкском районе города Алматы на седьмом этаже загорелась квартира, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, из квартиры спасены два человека, а по лестничному маршу эвакуировали шесть жителей подъезда. Пожар в девятиэтажном доме ликвидировали за 28 минут с момента поступления вызова.

Ранее на рынке "Жибек жолы" в городе Таразе загорелись строительные материалы внутри трех металлических контейнеров.

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