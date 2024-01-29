В Семее наказали родителей школьников, сообщивших о террористах

В Семее родителям двоих подростков пришлось заплатить по 30 тысяч тенге штрафа за ложный вызов экстренных служб. Дети сказали, что школу захватили террористы, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", получив тревожное сообщение, полицейские сразу выехали на место и оцепили учебное заведение. Но в ходе осмотра информация не подтвердилась.

"Позже выяснилось, что о якобы террористическом акте в школе сообщили двое учащихся. Дети признались: они попросту хотели сорвать занятия. Неудачная шутка привела к наказанию. Родителям выписали штраф. Самих школьников поставили на учет. Их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции", – сообщает СМИ.

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