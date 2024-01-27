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Стало известно о состоянии избитого в Караганде водителя скорой помощи

палата больницы Фото: gov.kz
Вечером 26 января во дворе одного из домов Караганды мужчина избил водителя скорой помощи. Причиной послужило то, что он якобы неправильно припарковал авто. В Управлении здравоохранения рассказали Zakon.kz – состояние у пострадавшего не из приятных.

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, что у водителя "скорой" диагностировали: сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа со смещением и ушиб грудной клетки и мягких тканей лица. У него острый период.

Напомним, в Караганде неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах.

В полиции Карагандинской области сообщили, что мужчину уже опознали. В настоящее время его пытаются задержать.

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Мухит Турсынали
Караганда Карагандинская область
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