Стало известно о состоянии избитого в Караганде водителя скорой помощи

Вечером 26 января во дворе одного из домов Караганды мужчина избил водителя скорой помощи. Причиной послужило то, что он якобы неправильно припарковал авто. В Управлении здравоохранения рассказали Zakon.kz – состояние у пострадавшего не из приятных.

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, что у водителя "скорой" диагностировали: сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа со смещением и ушиб грудной клетки и мягких тканей лица. У него острый период.

Напомним, в Караганде неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах.

В полиции Карагандинской области сообщили, что мужчину уже опознали. В настоящее время его пытаются задержать.