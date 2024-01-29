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Несуществующую дорогу пытались отремонтировать за 328 млн тенге в Карагандинской области

Закупку на ремонт несуществующей дороги отменили в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Прокуратура Карагандинской области добилась отмены закупки на ремонт дороги, которой на самом деле не существует, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области 29 января, по протесту прокуратуры Актогайского района отменили торги на ремонт несуществующей автодороги. Районный отдел экономики и финансов собирался потратить на это более 328 млн тенге.

Речь в закупке шла о текущем ремонте дороги "Акжарык-Аппаз". Но такой трассы официально не существует: она не числится на балансе ни у местных властей, ни у региональных. По закону "Об автомобильных дорогах", текущий ремонт можно проводить только на существующих трассах, а не на тех, которые пока только собираются проложить. А для строительства дорог необходима проектно-сметная документация (ПСД).

"В нарушение указанной нормы отдел экономики пытался провести строительство новой автомобильной дороги без ПСД", – отметили в региональной прокуратуре.

Таким образом, объявление о строительстве новой дороги разместили под видом открытого конкурса. Поскольку местные власти явно нарушили требования закона, закупку отменили по акту прокурорского надзора.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в СКО чиновник заплатил подрядчику 427 млн тенге за неотремонтированную дорогу.

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