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Житель Карагандинской области подарил несуществующей девушке 2 млн тенге

Житель Карагандинской области отдал мошеннику, притворившемуся девушкой, 2 млн тенге Фото: pixabay
Потерей 2 млн тенге завершился для 22-летнего жителя Карагандинской области скоротечный онлайн-роман: за личиной его виртуальной собеседницы скрывался мошенник, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 31 июля, 22-летний мужчина из Абайского района познакомился в соцсетях с девушкой. Между ними завязалась оживленная переписка, длившаяся с мая по июль. Вскоре молодой человек согласился перечислить своей виртуальной собеседнице 2 млн тенге на банковскую карту. Однако после этого его онлайн-подруга внезапно перестала выходить на связь.

Заподозрив неладное, мужчина обратился в полицию с заявлением об интернет-мошенничестве. В июле полицейские установили подозреваемого и задержали его. Оказалось, что под личиной девушки скрывался 27-летний житель Караганды.

"Каково же было удивление потерпевшего, когда на очную ставку привели в качестве подозреваемого почти под два метра ростом мужчину", – отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Идет досудебное расследование. Полиция проверяет задержанного на причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества и рассказали, как защититься от обмана.

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