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Общество

Компанию оштрафовали почти на 3,5 млн тенге из-за качества дорог в Карагандинской области

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:38 Фото: primeminister.kz
Прокуратурой Абайского района Карагандинской области проведена проверка соблюдения законодательства в сфере строительства автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что предприятие ТОО "Центргеоланалит" проводило лабораторные испытания и выдавало протоколы соответствия качества асфальтобетонных смесей без наличия необходимого нормативного документа – СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".

"В 2023-2024 годах предприятие необоснованно выдало протоколы испытаний по 9 автомобильным дорогам. По акту прокуратуры района Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Карагандинской области привлек ТОО "Центргеоланалит" к административной ответственности в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 415-1 КоАП РК. На предприятие наложен штраф в размере 3 млн 433 тыс. тенге, а также приостановлено действие аттестата аккредитации сроком на 6 месяцев".Прокуратура Карагандинской области

Дополнительно 9 протоколов испытаний, выданных предприятием, признаны недействительными.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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