Компанию оштрафовали почти на 3,5 млн тенге из-за качества дорог в Карагандинской области
Фото: primeminister.kz
Прокуратурой Абайского района Карагандинской области проведена проверка соблюдения законодательства в сфере строительства автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.
Установлено, что предприятие ТОО "Центргеоланалит" проводило лабораторные испытания и выдавало протоколы соответствия качества асфальтобетонных смесей без наличия необходимого нормативного документа – СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
"В 2023-2024 годах предприятие необоснованно выдало протоколы испытаний по 9 автомобильным дорогам. По акту прокуратуры района Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Карагандинской области привлек ТОО "Центргеоланалит" к административной ответственности в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 415-1 КоАП РК. На предприятие наложен штраф в размере 3 млн 433 тыс. тенге, а также приостановлено действие аттестата аккредитации сроком на 6 месяцев".Прокуратура Карагандинской области
Дополнительно 9 протоколов испытаний, выданных предприятием, признаны недействительными.
Материал по теме
Министр транспорта заявил, что в Казахстане – самые дешевые дороги
4 февраля 2025 года министр транспорта Марат Карабаев рассказал, какие дороги станут платными в Казахстане.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript