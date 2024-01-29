100 должностных лиц наказали в Казахстане за нарушения законодательства о ветеринарии

В Жетысуской области наказали более 100 должностных лиц за нарушения в сфере соблюдения законодательства о ветеринарии, сообщает Zakon.kz

Природоохранные прокуроры выявили грубые нарушения в деятельности уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о ветеринарии.

"Должностные лица ветеринарии допустили 33 тысяч нарушений в ходе вакцинации животных, а также 526 фактов увода физических и юридических лиц от административной ответственности". Прокуратура Жетысуской области

Отмечается, что на территории области выявили 33 бесхозных мест захоронения очагов "Сибирской язвы", где не приняты меры по их изолированию и приведения их в соответствие.

Материал по теме Сибирская язва: симптомы и профилактика заболевания

"Установлено четыре факта использования работниками поддельных дипломов в учреждениях ветеринарии, а еще 124 сотрудника не соответствовали занимаемым должностям по уровню образованию и опыта", – рассказали в ведомстве.

По всем выявленным нарушениям к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц, из них три руководителя территориальной инспекции привлечены к ответственность за проступки, дискредитирующие государственную службу.

В доход государства возмещено более 3 млн тенге.