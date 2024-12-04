Срыв отопительного сезона: в Абайской области наказали должностных лиц

Прокуратурой Абайской области проведен анализ по вопросу подготовки региона к отопительному сезону. В результате за его срыв были наказаны должностные лица. Об этом говорится в релизе за 4 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В областном центре – Семее – отопительный сезон начат без срыва 1 октября. Однако, как отметили в надзорном органе, выявлены факты ненадлежащей подготовки местных исполнительных органов к подаче тепла в других районах. В Аягозском районе это привело к приостановлению запуска котельной, а в Жарминском районе – к отставанию от графика выполнения ремонтных работ оборудования.

"По акту прокуратуры за срыв отопительного сезона в указанных районах к дисциплинарной ответственности привлечен аким Аягозского района и ряд должностных лиц акимата области, освобожден от занимаемой должности директор ГКП "Жарма-Су". Прокуратура Абайской области

22 ноября 2024 года стало известно, что казахстанцам вернут свыше 700 млн тенге за отопление.