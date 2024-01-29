Погода на рабочую неделю в Алматы: снег и туман

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на последние дни января и начало февраля для жителей южной столицы. Согласно данным РГП "Казгидромет", первый день рабочей недели для алматинцев начнется с тумана и осадков.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе в период с 29 января по 2 февраля 2024 года. Дни уходящего января пройдут при снежной погоде, по утрам будет сгущаться туман. В ночное время температура опустится до -9°С.

29 января: переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С.

30 января: переменная облачность, ночью – снег, днем – осадки (дождь, снег). Временами гололед, туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.

31 января – 1 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

2 февраля: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2-4°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о тумане и сильных порывах ветра в ряде регионов.