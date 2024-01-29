Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Погода на рабочую неделю в Алматы: снег и туман

синоптики предоставили прогноз на рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на последние дни января и начало февраля для жителей южной столицы. Согласно данным РГП "Казгидромет", первый день рабочей недели для алматинцев начнется с тумана и осадков.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе в период с 29 января по 2 февраля 2024 года. Дни уходящего января пройдут при снежной погоде, по утрам будет сгущаться туман. В ночное время температура опустится до -9°С.

29 января: переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С.

30 января: переменная облачность, ночью – снег, днем – осадки (дождь, снег). Временами гололед, туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.

31 января – 1 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

2 февраля: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2-4°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о тумане и сильных порывах ветра в ряде регионов.

Читайте также

Казахстан намерен решить вопрос использования вод трансграничных рек
Казахстан намерен решить вопрос использования вод трансграничных рек
22-летнего казахстанца, подозреваемого в участии в войне в Сирии, депортировали из Турции
Из Турции депортировали 22-летнего казахстанца, подозреваемого в участии в войне в Сирии
В Алматы 222 земельных участка изъяли под соцнужды
В Алматы 222 земельных участка изъяли под соцнужды
Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: