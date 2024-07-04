Неожиданный факт о гиенах озвучили в зоопарке Алматы
Фото: unsplash
Специалисты зоопарка Алматы рассказали интересные эпизоды из жизни гиен. Также на странице зоопарка в Instagram опубликовано видео с хищником, сообщает Zakon.kz.
В подписи к видео за 3 июля сказано:
"Знакомьтесь, это – полосатая гиена. Все знают гиен как падальщиков, кровожадных и агрессивных".
На самом деле, уточнили зоологи, гиены очень семейные животные.
"Они общаются между собой, проявляют заботу. Воспитывают детей оба родителя. Живут детки с родителями год. Так что старшие детки помогают ухаживать за малышней. Теперь они кажутся не такими плохими, верно?"Пресс-служба зоопарка Алматы
Ранее администрация Алматинского зоопарка опубликовала видео, как слон спасается от жары при помощи прохладного душа из шланга. Специалисты уточняют, что слоны обожают водные процедуры.
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