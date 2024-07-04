Неожиданный факт о гиенах озвучили в зоопарке Алматы

Специалисты зоопарка Алматы рассказали интересные эпизоды из жизни гиен. Также на странице зоопарка в Instagram опубликовано видео с хищником, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео за 3 июля сказано:

"Знакомьтесь, это – полосатая гиена. Все знают гиен как падальщиков, кровожадных и агрессивных".

На самом деле, уточнили зоологи, гиены очень семейные животные.

"Они общаются между собой, проявляют заботу. Воспитывают детей оба родителя. Живут детки с родителями год. Так что старшие детки помогают ухаживать за малышней. Теперь они кажутся не такими плохими, верно?" Пресс-служба зоопарка Алматы

Ранее администрация Алматинского зоопарка опубликовала видео, как слон спасается от жары при помощи прохладного душа из шланга. Специалисты уточняют, что слоны обожают водные процедуры.