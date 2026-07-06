Алматы обошел Астану в рейтинге самых дорогих городов мира

На днях сервис Numbeo обновил рейтинг самых дорогих городов мира, в котором расположились два казахстанских мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Всего в рейтинг вошли 547 населенных пунктов. Он основан на индексе стоимости жизни и рассчитывается на основе цен на продукты, еду в кафе и ресторанах, транспорт, коммунальные услуги и другие повседневные траты.

Стоимость аренды жилья, ипотека и покупка недвижимости не учитываются.

Первое место в рейтинге в середине 2026 года занял Цюрих с индексом 123,1. Почти все строчки в топ-10 заняли швейцарские города. Самыми недорогими для жизни оказались города Индии. Они расположились в конце рейтинга, а 19 из них занимают последние строчки.

Алматы расположился на 409-м месте, вслед за столицей Малайзии. Почти следом за Алматы разместился грузинский Тбилиси. Что касается казахстанской столицы, то Астана в обновленном рейтинге на середину 2026 года заняла 469-е место. Так, в Астане дешевле, чем в известных Баку и Батуми, но дороже, чем в столице Украины.

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