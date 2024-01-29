Предлагавший работу аферист задержан в Актобе

Мошенник предложил знакомому помощь в трудоустройстве и потребовал за свои услуги 300 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, заявление написал 22-летний парень.

"По словам потерпевшего, с подозреваемым его познакомил общий знакомый. Мужчина узнал, что молодой человек не может устроится на работу и предложил ему помощь в трудоустройстве вахтовым методом в нефтяную компанию. За свои услуги мужчина попросил 300 тысяч тенге. Ничего не подозревающий парень перечислил деньги", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что прождав около месяца, потерпевший не устроился на работу и остался без денег.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении мошенничества задержан житель области. Проводится расследование. Денежные средства подозреваемый успел потратить на свои нужды.



Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников. Мошенники теперь действуют от имени Департамента юстиции Павлодарской области. Пользователи WhatsApp получают и пересылают уведомление якобы с указом судебных исполнителей.