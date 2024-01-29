Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Предлагавший работу аферист задержан в Актобе

Предлагавший работу аферист задержан в Актобе Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мошенник предложил знакомому помощь в трудоустройстве и потребовал за свои услуги 300 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, заявление написал 22-летний парень.

"По словам потерпевшего, с подозреваемым его познакомил общий знакомый. Мужчина узнал, что молодой человек не может устроится на работу и предложил ему помощь в трудоустройстве вахтовым методом в нефтяную компанию. За свои услуги мужчина попросил 300 тысяч тенге. Ничего не подозревающий парень перечислил деньги", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что прождав около месяца, потерпевший не устроился на работу и остался без денег.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении мошенничества задержан житель области. Проводится расследование. Денежные средства подозреваемый успел потратить на свои нужды.

Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников. Мошенники теперь действуют от имени Департамента юстиции Павлодарской области. Пользователи WhatsApp получают и пересылают уведомление якобы с указом судебных исполнителей.

Читайте также

В Астане расширили перечень адресов с возможностью бесплатной парковки у дома
В Астане расширили перечень адресов с возможностью бесплатной парковки у дома
В Казахстане в феврале будут продавать овощи из стабфондов по низким ценам
В Казахстане в феврале будут продавать овощи из стабфондов по низким ценам
В Семее наказали родителей школьников, сообщивших о террористах
В Семее наказали родителей школьников, сообщивших о террористах
Ирина Мишура
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: