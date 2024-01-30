Школьников Костанайской области перевели на дистанционное обучение

Учащихся первой смены с нулевого по четвертый классы Жангельдинского района во вторник, 30 января, перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Как предупредили родителей в Управлении образования Костанайской области, на дистанционке в первую смену будут учиться школьники младшего звена и подготовительных классов в Жангельском районе, пишет Наша газета.

Причиной стала плохая погода. Сегодня утром в районе температура воздуха -18,7 градусов, ветер 1-2 м/с северный, влажность воздуха 80%, по ощущениям мороз достигает 26 градусов.