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Школьников Костанайской области перевели на дистанционное обучение

Школьников Костанайской области перевели на дистанционное обучение Фото: Zakon.kz
Учащихся первой смены с нулевого по четвертый классы Жангельдинского района во вторник, 30 января, перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Как предупредили родителей в Управлении образования Костанайской области, на дистанционке в первую смену будут учиться школьники младшего звена и подготовительных классов в Жангельском районе, пишет Наша газета.

Причиной стала плохая погода. Сегодня утром в районе температура воздуха -18,7 градусов, ветер 1-2 м/с северный, влажность воздуха 80%, по ощущениям мороз достигает 26 градусов.

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Мария Мельникова
Костанайская область
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