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Законодательство РК

Депутат: В Казахстане все больше людей с психическими расстройствами

Психически больных казахстанцев стало больше Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Айна Мусралимова в своем запросе 27 декабря рассказала, что в стране стало больше граждан с впервые выявленными психическими расстройствами, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг Казахстана среди других стран по числу суицидов, разводов, случаев всякого рода насилия, по словам депутата, отражает психологическое нездоровье и неблагополучие населения. Айна Мусралимова отметила, что в Казахстане отсутствует необходимое законодательно-правовое регулирование, поэтому работать с сознанием людей сегодня может кто угодно.

"Граждане не защищены от "услуг" псевдопсихологов и шарлатанов. Это влечет за собой рост психологического неблагополучия, которое может переходить в ментальное неблагополучие, что в итоге снижает экономическую производительность населения. На сегодня на динамическом учете состоят 303 257 человек с психическими и поведенческими расстройствами. Кроме того, фиксируется рост лиц с впервые в жизни установленными расстройствами".Айна Мусралимова

В Европе и в США люди обращаются за психологической помощью к специалистам уже более 100 лет. В Казахстане же такая практика появилась сравнительно недавно. В последнее время страны постсоветского пространства начали регламентировать процессы оказания психологической помощи. В Беларуси соответствующий закон приняли в 2010 году, в Азербайджане – в 2018. В Украине зарегистрированы два законопроекта в этой сфере. В России такой закон сейчас на обсуждении. 

"Сегодня служба психологов должна быть в каждой отрасли: на крупном производстве, в службе ЧС, в системе МВД, Минобороны, гражданской авиации и в других направлениях. Должны быть частные услуги населению".Айна Мусралимова

Депутат считает, что в Казахстане нужно принять закон "О психологической помощи в РК" и этический кодекс психолога. Кроме того, по ее мнению, необходимо решить вопрос подготовки и переподготовки профессиональных кадров для разных сфер деятельности, утвердить профессиональный стандарт, обязательные ставки психологов в целом ряде сфер и организаций, лицензирование этой деятельности.

Глава столичного Управления здравоохранения Алия Рустемова ранее сообщила, что за последние пять лет в Астане зарегистрировали 429 случаев суицидальных попыток среди несовершеннолетних. Это тоже может быть связано с нехваткой психологов.

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