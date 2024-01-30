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Военные таксуют после работы: в Минобороны рассказали, является ли это позором ведомства

Военные таксуют после работы: в Минобороны рассказали, является ли это позором ведомства Фото: pxhere
Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах мажилиса 30 января рассказал, не является ли позором то, что военные после работы, вместо отдыха, вынуждены таксовать, чтобы прокормить свои семьи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты Мажилиса раскритиковали оборонное ведомство. По их данным, военнослужащие вынуждены таксовать, чтобы прокормить свои семьи.

Позже в кулуарах палаты журналисты поинтересовались, не является ли позорным такая ситуация.

"Я по этому поводу ничего не могу сказать, так как министерство обороны выделяет в рамках тех денежных средств, которые определены правительством и законами... Должны отдыхать, я с вами абсолютно согласен. Но должен сказать, как позор, это действительно, проблема, которая касается не только министерства, правительства, это наша общенациональная проблема, которую надо решать совместно", – заявил Султан Камалетдинов. 

30 января  Султан Камалетдинов  озвучил причины оттока военнослужащих в Казахстане. По его словам, показатели растут ежегодно.

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