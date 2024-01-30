Почему казахстанцы не узнают свой герб

Участники молодежного движения "Жаңа Адамдар" провели опрос в Астане и Алматы, чтобы выяснить, что казахстанцы думают о своем гербе. Более 500 человек различных возрастов приняли участие в исследовании, результаты которого заставляют задуматься, сообщает Zakon.kz.

Между тем подавляющее большинство опрошенных плохо помнят, как выглядит герб Казахстана. Кроме того, около 70% людей не знают, что символизируют отдельные его элементы. Лишь 30% респондентов смогли определить настоящий герб Казахстана из 6 похожих картинок. Причем многие выбирали вариант герба, где вместо крылатых тулпаров были изображены птицы и даже драконы.



Астанчане и алматинцы почти одинаково отвечали на вопрос о том, с какими качествами ассоциируется у них Казахстан, – это свобода, гостеприимство, семейные ценности, дружелюбие и единство. Однако почти никто из опрошенных не видит этих качеств в современном гербе.

Является ли нынешний герб страны тем самым объединяющим знаком для всех ее жителей? Опрос показал, что люди не знают и не понимают один из главных госсимволов. Для них он не несет никакой семиотической нагрузки и выглядит, скорее, как картинка из учебника, или обязательный атрибут чиновничьего кабинета.

Почему так происходит? Дело в казахстанцах? Или дело в самом гербе?

Сложный, эклектичный, с заимствованными советскими элементами, герб не вызывает теплых чувств и перестал определять нас как нацию.