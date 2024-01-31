Две школьницы в ВКО свели счеты с жизнью из-за неразделенной любви

В Восточно-Казахстанской области две школьницы покончили с собой, оставив записки, что причиной стала неразделенная любовь. Это два случая из 37 попыток, которые совершили в прошлом году подростки региона, сообщает Zakon.kz.

В двух районах Восточно-Казахстанской области, Глубоковском и Курчумском, в прошлом году произошли трагедии, в которых с собой покончили школьницы. Обе девочки оставили предсмертные записки, в которых поведали о своих чувствах. И просили в их смерти никого не винить, рассказали в полиции региона, передает AstanaTV.

Всего за прошлый год в регионе подростки совершили 37 попыток суицида, в 30 случаях дети выжили.

"Проведенный анализ мотивов совершенных суицидов и попыток показал, что в большинстве случаев это ссоры с родителями, с отчимами или опекунами – 11 фактов. Эмоциональные переживания, связанные с неразделенной любовью, – шесть фактов. Проблемы в учебе – два факта. Иные причины – это страх перед уголовным наказанием, утрата близких или просто интереса к жизни – десять фактов". Даурен Иманмадиев, начальник следственного отдела полиции ВКО

Психологи призывают родителей больше участвовать в жизни детей и обращать внимание на их переживания, поведение и перемены в настроении.

В минувшем году Муслим Хасенов, PhD по юриспруденции, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, заявил, что уголовные дела по фактам суицидов нужно возбуждать по умолчанию, без заявления от близких родственников.