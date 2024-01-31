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Жильцы одного из ЖК в Алматинской области пожаловались на холод в квартирах

Жильцы одного из ЖК в Алматинской области пожаловались на холод в квартирах Фото: Zakon.kz
Жители ЖК "Карлыгаш" в Алматинской области грозились перекрыть дорогу, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужило отчаяние. Они возмущены тем, что в домах нет тепа и воды. Подвал затоплен. 

Они требовали, чтобы акимат взял на контроль ситуацию.

В акимате области отметили, что вопросы горячей воды и работы КСК на контроле акимата района.

30 января аким Каскелена, специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, мастер ГКП "Таусамалы" и участковые инспекторы провели разъяснительную работу с жителями ЖК "Карлыгаш".

"Проблемные вопросы касательно отсутствия горячей воды, неудовлетворительного состояния подвалов и бездействия КСК были выслушаны", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в акимате Алматинской области. 

Как заверили в акимате, 31 января проведут обход подвалов для оценки ситуации и при необходимости проведут очистку теплообменников. 

23 декабря 2023 года жильцы алматинского ЖК вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за проблем с теплоснабжением. Теплоснабжение домов ухудшилось из-за непрофессиональных действий застройщика. 

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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