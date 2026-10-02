Трещины и сильная вибрация: жильцы известного ЖК Алматы пожаловались на стройку

Жильцы известного алматинского ЖК "Три богатыря" опасаются за безопасность дома. По их словам, уже около месяца в подвале идут строительные работы, сопровождающиеся сильными толчками и шумом, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, житель 12-го этажа Арсен Татаев связывает происходящее с работами в подвале.

"Реконструкция доходит до того, что на 12-м этаже ощущаются толчки. У нас трясется весь дом. Эти постоянные толчки вызывают страх, что дом обрушится", – рассказал он.

Сотрудники Института археологии имени А. Маргулана, расположенного на первом этаже, также жалуются на вибрацию. По их словам, после работы строительной техники на стенах появились трещины.

"Во время работы трактора я чувствовал, как будто поднимают-опускают. Мешает этот звук, когда сотрудник работает", – отметил завхоз учреждения Анарали Абуов.

Председатель ОСИ Ирина Шмалько заявила, что жильцы пытались выяснить, имеются ли у строителей разрешительные документы. По ее словам, в подвале проходят важные инженерные коммуникации дома.

Жильцы обратились в акимат и управление градостроительного контроля Алматы. В ведомстве сообщили, что по объекту инициирована внеплановая проверка.

"По объекту инициируется внеплановая проверка. По результатам проверки сообщим дополнительно", – сообщили в управлении.

Тем временем жители опасаются, что строительные работы могут негативно повлиять на состояние здания, которому уже более 50 лет.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске строители наткнулись на человеческие останки.