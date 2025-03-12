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Общество

Взносы по ОСМС пересмотрят депутаты

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:27 Фото: Zakon.kz
Депутат Асхат Аймагамбетов 12 марта 2025 года в Мажилисе озвучил, что предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Аймагамбетов рассказал о подготовке заключения по проекту Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования".

Он подчеркнул, что проект закона разработан для реализации Послания главы государства.

"Документ предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП. Уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Комитет готов принять законопроект в работу и подготовить по нему заключение", – озвучил Асхат Аймагамбетов.

11 февраля 2025 года стало известно, что оплачивать медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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