Взносы по ОСМС пересмотрят депутаты

Депутат Асхат Аймагамбетов 12 марта 2025 года в Мажилисе озвучил, что предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Аймагамбетов рассказал о подготовке заключения по проекту Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования".

Он подчеркнул, что проект закона разработан для реализации Послания главы государства.

"Документ предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП. Уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Комитет готов принять законопроект в работу и подготовить по нему заключение", – озвучил Асхат Аймагамбетов.

11 февраля 2025 года стало известно, что оплачивать медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому.