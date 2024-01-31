Аэропорт Астаны с 1 мая не будет принимать и выпускать ночные рейсы

С 1 мая 2024 года в аэропорту Астаны вводятся ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня, 31 января, рассказали в Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, опубликованного в Telegram-канале КГА, продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта Астаны, в рамках которой Министерством транспорта РК совместно с руководством столичного аэропорта проведены консультации с представителями отечественных и иностранных авиакомпаний.

"По итогам ряда переговоров, изучения метеопрогноза, загруженности аэропорта в различные периоды времени, а также в целях минимизации последствий от создаваемых для пассажиров неудобств, принято решение о проведении капитального ремонта в ночное время. Тем самым, начиная с 1 мая по 24 декабря 2024 года в период с 22:00 до 6:00 местного времени аэродром Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов", – говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что "данное мероприятие не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг".

"В свою очередь работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы будут проведены с соблюдением всех необходимых строительных норм и стандартов безопасности при осуществлении постоянного мониторинга со стороны Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и Авиационной администрации Казахстана". Пресс-служба КГА

Действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад, и проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления.

"Реализация данного крупного проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений". Пресс-служба КГА

Вместе с тем в связи с возможным внесением изменений в расписание выполнения рейсов КГА рекомендует пассажирам "уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта".

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