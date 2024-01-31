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Досаев оценил идею поставить в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев еще один памятник

Досаев оценил идею поставить в парке 28 Панфиловцев еще один памятник Фото: flickr
Акиму Алматы Ерболату Досаеву предложили установить в парке им. 28 героев-панфиловцев еще один памятник, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Житель Алматы, представившийся почетным ветераном пограничной службы, на встрече акима с населением Алмалинского района предложил установить памятник пограничникам в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев.

"Есть ведь такая поговорка: "Если пограничник уйдет от границы, то граница уйдет за пограничником". В этом году столетие Жаркентского и Зайсанского пограничных отрядов. Мы бы хотели попросить вас установить памятник пограничникам всех времен в парке 28 панфиловцев", – сказал алматинец.

Ерболат Досаев ответил, что акимат обратится в Министерство культуры и информации с таким предложением. Однако он напомнил, что парк 28 гвардейцев-панфиловцев – священное место для всех жителей города, и связано оно исключительно с памятью о погибших ветеранах Великой Отечественной войны.

"Мне поступают разные предложения о том, чтобы поставить в разных частях города памятники. Но я считаю, что нынешний архитектурный ансамбль и сама идея парка должна быть исключительно связана с Великой Отечественной войной. Если вы сделаете соответствующее обращение на мое имя, в городе найдутся другие места, и Минкультуры одобрит, я дам поручение его рассмотреть. По парку 28 панфиловцев мое мнение как акима города – все должно остаться так, как есть", – заключил Досаев.

Ранее алматинцев обеспокоила судьба краснокнижного дуба и елей в сквере Алии и Маншук, где в 2024 году начнутся работы по реконструкции. Горожане попросили Ерболата Досаева сохранить деревья.

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