ЕНТ-2024 : появилось важное изменение

Количество предметов на ЕНТ остается прежним. Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор, сообщает Zakon.kz.

Важное изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на пять вопросов в 2024 году.

Отмечается, что это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения направлены на повышение качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления.

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"Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120 , включая 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов", – сказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Важно отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

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Абитуриенты, выбравшие творческие направления, как и в прошлые годы, сдают ЕНТ по двум предметам: "История Казахстана" (20 заданий, пороговый балл – 5) и "Грамотность чтения" (10 заданий, пороговый балл – 3). Время на выполнения заданий – 70 минут. Творческие экзамены будут проводиться в вузах.

Ранее казахстанским абитуриентам напомнили про важные документы.