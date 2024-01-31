Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Капсула времени: фотограф показал газетные вырезки Алматы 90-х

Капсула времени: фотограф показал газетные вырезки Алматы 90-х Фото: pxhere
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко нашел капсулу времени в старых дверях родительской квартиры. Снимками и видео находки он поделился с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Доценко отметил, что 30 лет назад его отец сделал в квартире необычный декор дверей. Как оказалось, оформление было сделано из газетных вырезок.

"Отца уже давно нет, а эти газеты отправили воспоминания в 1995 год. Аккуратно развернул сделал фотографии и поделился с вами. Думаю, кому-то будет интересно вспомнить Алматы 90-х. Удерживайте видео пальцем, чтобы прочитать газетные заметки", – отметил он.

Комментаторов увиденное окунуло в воспоминания.

  • Помню сериал " Перекресток".
  • Я помню, что в 1995 году у меня вышла первая публикация в газете "Караван".
  • Алматинцы во все времена не довольны застройкой предгорья.
  • Я недавно клубок с нитками развернула , а там газетка 1983 года.
  • Как здорово! Путешествие во времени!
  • Какой клад оставил вам папа. Как интересно! Спасибо, что поделились, – пишут пользователи Сети.

Ранее Доценко показал завораживающие кадры Кок-Тобе.

Читайте также

На "дутые" цифры в сельском хозяйстве указал депутат
На "дутые" цифры в сельском хозяйстве указал депутат
В зоопарке Алматы рассказали о зебрах в честь их "профессионального" праздника
В зоопарке Алматы рассказали о зебрах в честь их "профессионального" праздника
Утечку газа выявили после землетрясения в Алматы
Утечку газа выявили после землетрясения в Алматы, отключили 170 частных домов
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: