Капсула времени: фотограф показал газетные вырезки Алматы 90-х
Фото: pxhere
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко нашел капсулу времени в старых дверях родительской квартиры. Снимками и видео находки он поделился с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Доценко отметил, что 30 лет назад его отец сделал в квартире необычный декор дверей. Как оказалось, оформление было сделано из газетных вырезок.
"Отца уже давно нет, а эти газеты отправили воспоминания в 1995 год. Аккуратно развернул сделал фотографии и поделился с вами. Думаю, кому-то будет интересно вспомнить Алматы 90-х. Удерживайте видео пальцем, чтобы прочитать газетные заметки", – отметил он.
Комментаторов увиденное окунуло в воспоминания.
- Помню сериал " Перекресток".
- Я помню, что в 1995 году у меня вышла первая публикация в газете "Караван".
- Алматинцы во все времена не довольны застройкой предгорья.
- Я недавно клубок с нитками развернула , а там газетка 1983 года.
- Как здорово! Путешествие во времени!
- Какой клад оставил вам папа. Как интересно! Спасибо, что поделились, – пишут пользователи Сети.
Ранее Доценко показал завораживающие кадры Кок-Тобе.
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