Капсула времени: фотограф показал газетные вырезки Алматы 90-х

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко нашел капсулу времени в старых дверях родительской квартиры. Снимками и видео находки он поделился с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Доценко отметил, что 30 лет назад его отец сделал в квартире необычный декор дверей. Как оказалось, оформление было сделано из газетных вырезок.

"Отца уже давно нет, а эти газеты отправили воспоминания в 1995 год. Аккуратно развернул сделал фотографии и поделился с вами. Думаю, кому-то будет интересно вспомнить Алматы 90-х. Удерживайте видео пальцем, чтобы прочитать газетные заметки", – отметил он.

Комментаторов увиденное окунуло в воспоминания.

Помню сериал " Перекресток".

Я помню, что в 1995 году у меня вышла первая публикация в газете "Караван".

Алматинцы во все времена не довольны застройкой предгорья.

Я недавно клубок с нитками развернула , а там газетка 1983 года.

Как здорово! Путешествие во времени!

Какой клад оставил вам папа. Как интересно! Спасибо, что поделились, – пишут пользователи Сети.

Ранее Доценко показал завораживающие кадры Кок-Тобе.