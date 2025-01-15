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События

Фотограф показал, как зимуют "корабли пустыни" в Приаралье

фотограф показал, как зимуют в Казахстане верблюды , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 20:52 Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился с подписчиками снимками верблюдов после снегопада в степях Приаралья, сообщает Zakon.kz.

Кадры он опубликовал в Instagram.

"Когда мы представляем верблюдов, чаще всего в голове возникают образы жарких пустынь, песчаных дюн и палящего солнца. Но в Казахстане этих величественных животных можно встретить и под снежным покровом. Да, верблюды прекрасно адаптированы к суровым зимним условиям степей! Эту серию снимков мне удалось сделать сразу после снегопада в степях Приаралья", – подписал пост фотограф.

Кроме того, он отметил, что в Казахстане живут два вида верблюдов: одногорбые (нар) и двухгорбые (айыр түйе). А также рассказал, чем они отличаются.

"Верблюды способны находить пищу даже под снегом, выкапывая сухую траву и колючки. Их уникальные горбы благодаря запасу жира используются как источники энергии в голодное время. А широкие копыта позволяют легко ходить по снегу, не проваливаясь. Эти удивительные животные – настоящая часть культурного наследия Казахстана. В древности они были незаменимыми спутниками на Шелковом пути, а сегодня их продолжают разводить для молока, шерсти и мяса. Видели ли вы когда-нибудь верблюда под снегом? Это невероятное зрелище! Делитесь своими впечатлениями в комментариях", – резюмировал Доценко.

Казахстанцы вновь восхитились уникальным подходом фотографа:

– Вы не просто снимаете красивые фото, но всегда описываете все с такой любовью и основательно, это заслуживает уважения.

– Красиво смотрятся корабли пустыни под снегом. Милые животные.

– Классные фото!!! Спасибо! Мы вообще редко видим верблюдов, а под снегом никогда!

– Как всегда шедевры!

Ранее солистки популярной казахстанской группы "Дуэт Л" спустя много лет повторили совместное фото с автором их многих шлягеров, композитором и поэтом-песенником Еркешем Шакеевым.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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