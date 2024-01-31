Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Из-за метели автодороги закрыли в семи областях Казахстана

Из-за метели автодороги закрыли в семи областях Казахстана Фото: pixabay
По состоянию на 21.30 31 января 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 14 участках автодорог республиканского значения в семи областях, сообщает Zakon.kz.

В Актюбинской области: 

  • Самара – Шымкент км 776-965, уч. г. Актобе – п. Карабутак – 189 км.

Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.

  • Самара – Шымкент км 1153-1240, уч. развилка М-32 и А-26 – гр. Кызылординской обл.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области.

В Алматинской области:

  • Алматы – Ташкент – Термез км 59-143, уч. с. Жанакурылыс – гр. Жамбылской обл. – 84 км.

  • Алматы – Шелек – Хоргос  км. 24-254, уч. с.Панфилова-гр.Жетысуской обл. – 230 км.

  • Алматы – Усть-Каменогорск км. 25-72, уч. ПВП-г.Конаев. – 47 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

В Жамбылской области: 

  • Алматы – Ташкент – Термез км 159-238, уч. с. Кенен – с. Кайнар – 79 км.
  • Алматы-Ташкент-Термез» км 143-214, уч. с. Кордай – гр. Алматинской обл. – 71км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области.

  • Алматы – Ташкент – Термез км 238-334, уч. с. Кайнар – с. Мерке – 96 км.

Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.

В Жетысуской области: 

  • Алматы – Усть-Каменогорск км 124-254, уч. гр. Алматинской обл. – г. Талдыкорган – 130 км.

Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.

В Кызылординской области:

  • Кызылорда – Павлодар км 12-216, уч. г. Кызылорда – гр. Улытауской обл. – 204 км.

  • Самара – Шымкент км 1240-2055, уч. гр. Актюбинской обл. – гр. Туркестанской обл.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

В Улытауской области:

  • Кызылорда – Павлодар км 216-410, уч. гр. Кызылординской обл. - с. Талап – 194 км. 

  • Жезказган – Петропавловск км 137-252, уч. п. Улытау – гр. Костанайской обл.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области:

Жезказган – Петропавловск км 252-335, уч. гр. Улытауской обл. – г. Аркалык.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.

Читайте также

Воры-гастролеры активизировались в Казахстане
Воры-гастролеры активизировались в Казахстане
Информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях опровергли в ДП Алматы
Информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях опровергли в ДП Алматы
На "дутые" цифры в сельском хозяйстве указал депутат
На "дутые" цифры в сельском хозяйстве указал депутат
Диана Абдуллаева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: