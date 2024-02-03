Автодороги закрыли из-за метели в шести областях Казахстана
Акмолинская область – 2 участка
1. "Екатеринбург – Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл – 61 км.
(метель, ограничение видимости)
2. "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км. 35-51, уч. п.Кабанбай батыр-гр.Карагандинской обл – 16 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)
Жамбылская область – 1 участок
1."Алматы – Ташкент – Термез" км. 159-238 (I категория), уч. с.Кенен-с.Кайнар (Движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.
(туман, ограничение видимости, ветер)
Жетысуская область – 1 участок
1. "Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.
(метель, ограничение видимости)
Карагандинская область – 2 участка
1. "Екатеринбург – Алматы" км. 1353-1373, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Осакаровка – 20 км.
2. "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км. 51-266 уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау – 215 км.
(метель, ограничение видимости)
Костанайская область – 1 участок
1."Жезказган – Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.обл.Улытау.-г.Аркалык – 83 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау)
Улытайская область – 1 участок
1."Жезказган – Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.
(метель, ограничение видимости)
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 542 единиц техники и 863 человек.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на территории Казахстана на 4 февраля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются туман и сильные порывы ветра.