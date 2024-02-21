Пропажа оружия в ДП Алматы: расследование уголовного дела передали спецпрокурорам

Департамент специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК расследует уголовное дело по факту пропажи оружия в ДП Алматы, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу, сообщает Zakon.kz.

31 января 2024 года появилась информация о том, что в ДП Алматы пропало оружие, изъятого якобы по делам о январских событиях. В пресс-службе городской полиции подтвердили факт, что в ходе ревизии Управление собственной безопасности выявило недостачу оружия. Но отношения к январским событиям оно не имеет – оружие изъяли по уголовным делам 2023 года, а также его сдало население в рамках акции по выкупу. По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.

Позже, 13 февраля, МВД РК сообщило, что после служебной проверки по вышеуказанному факту от должностей освободили ряд руководителей ДП Алматы и его служб. Также освободили от должностей ряд ответственных сотрудников городского департамента. Однако подробности о том, кто именно лишился кресел в ДП Алматы, до сих пор официально не озвучили. На сайте городской полиции в разделе о руководстве указаны прежние имена, несмотря на то, что ряд СМИ, со ссылкой на источники, сообщали о смене руководящего состава ДП.

В связи с этим редакция направила запрос в МВД РК, чтобы уточнить, действительно ли пропавшее оружие не относится к январским событиям, кого именно признали подозреваемым по данному факту, носит ли он полицейские погоны, и применены ли еще какие-то меры к освобожденным от должностей руководителям департамента. Но, как выяснилось, Министерство внутренних дел к расследованию уже не имеет отношения.





"По данному факту Управлением собственной безопасности ДП Алматы осуществлялось досудебное расследование. 15 февраля 2024 года по указанию Генеральной прокуратуры РК дальнейшее расследование по данному делу поручено Департаменту специальных прокуроров ГП. Согласно статьи 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц", – говорится в ответе МВД РК на запрос Zakon.kz.

В связи с чем с соответствующим запросом мы обратились в Генеральную прокуратуру РК.