В двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в понедельник, 14 марта в Актобе и ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 14 марта. Читайте также Туман, пыльная буря, гололед и снегопад ожидаются в Казахстане в четверг Жансая Абдумалик похвасталась идеальным мужем Бесплатная стажировка за границей по "Болашаку": обновлен список профессий

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