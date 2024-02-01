Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Антикор поощрил шымкентцев миллионами тенге

Взяточничество, коррупция, поощрение за сообщения, Шымкент, Туркестанская область Фото: Zakon.kz
В Шымкенте за последние 4 года больше 30 человек получили денежные вознаграждения за оказание содействия в изобличении коррупционеров. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил заместитель руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции мегаполиса.

По словам Жандоса Жумабаева, шымкентцы активно информируют Антикор о взяточничестве. Осведомителям по состоянию на январь 2024 года выплатили больше 6,2 миллиона тенге. Больше всего о фактах коррупции горожане сообщали в 2021 году – 12 человек. Не меньше на мздоимцев докладывали в коронавирусное время – 9 лиц. В 2022 году – 7 человек, а в прошлом году – 3.

Единовременное денежное вознаграждение составляет 10 процентов от суммы взятки или причиненного ущерба. По данным борцов с коррупцией, средства информаторам выплачиваются после подтверждения их информации и вынесения приговора в отношении коррупционеров. Данная программа осуществляется для того, чтобы предотвратить коррупционные риски в мегаполисе.

"У нас есть метод поощрения за предоставление информации о коррупционных деяниях. За последние 4 года департаментом поощрено 31 лицо, способствовавшее пресечению коррупционных правонарушений. Размер вознаграждения в 2020 году составил 1,6 млн тенге, в 2021 году – 2,2 млн тенге, в 2022 году – 1,5 млн тенге, в 2023 году – 724 500 тенге. Хотелось бы призвать наших граждан в случае той или иной информации обязательно сообщать об этом на номер call-центра "1424" или направлять соответствующее обращение в наш департамент. Мы в обязательном порядке всесторонне рассмотрим его и незамедлительно предоставим вам ответы", – говорит Жандос Жумабаев.

Председатель Антикоррупционной службы приказом от 29 августа 2023 года утвердил Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции.

Размеры вознаграждения

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость предоставленных льгот или оказанных услуг не превышает 1000 МРП (3 450 000 тенге в 2023 году) или отсутствует ущерб, единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:

  • по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП (103 500 тенге в 2023 году);
  • по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП (138 000 тенге);
  • по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП (172 500 тенге);
  • по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП (241 500 тенге);
  • по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП (345 000 тенге).

Ранее Zakon.kz сообщал о "Правилах поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения".

Читайте также

Ашимбаев высказался о системной проблеме с насилием над детьми в Казахстане
Ашимбаев: В Казахстане целый комплекс проблем, связанных с насилием над детьми
Что делать, если деньги не поступили: Нацбанк сделал заявление по детским выплатам
Что делать, если деньги не поступили: Нацбанк сделал заявление по детским выплатам
Приговор по делу Mudabarah Capital оставили в силе
Дело Mudabarah Capital: приговор оставили в силе
Карина Адильбекова
Антикор Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: