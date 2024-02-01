Антикор поощрил шымкентцев миллионами тенге

В Шымкенте за последние 4 года больше 30 человек получили денежные вознаграждения за оказание содействия в изобличении коррупционеров. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил заместитель руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции мегаполиса.

По словам Жандоса Жумабаева, шымкентцы активно информируют Антикор о взяточничестве. Осведомителям по состоянию на январь 2024 года выплатили больше 6,2 миллиона тенге. Больше всего о фактах коррупции горожане сообщали в 2021 году – 12 человек. Не меньше на мздоимцев докладывали в коронавирусное время – 9 лиц. В 2022 году – 7 человек, а в прошлом году – 3.

Единовременное денежное вознаграждение составляет 10 процентов от суммы взятки или причиненного ущерба. По данным борцов с коррупцией, средства информаторам выплачиваются после подтверждения их информации и вынесения приговора в отношении коррупционеров. Данная программа осуществляется для того, чтобы предотвратить коррупционные риски в мегаполисе.

"У нас есть метод поощрения за предоставление информации о коррупционных деяниях. За последние 4 года департаментом поощрено 31 лицо, способствовавшее пресечению коррупционных правонарушений. Размер вознаграждения в 2020 году составил 1,6 млн тенге, в 2021 году – 2,2 млн тенге, в 2022 году – 1,5 млн тенге, в 2023 году – 724 500 тенге. Хотелось бы призвать наших граждан в случае той или иной информации обязательно сообщать об этом на номер call-центра "1424" или направлять соответствующее обращение в наш департамент. Мы в обязательном порядке всесторонне рассмотрим его и незамедлительно предоставим вам ответы", – говорит Жандос Жумабаев.

Председатель Антикоррупционной службы приказом от 29 августа 2023 года утвердил Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции.

Размеры вознаграждения

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость предоставленных льгот или оказанных услуг не превышает 1000 МРП (3 450 000 тенге в 2023 году) или отсутствует ущерб, единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:

по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП (103 500 тенге в 2023 году);

по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП (138 000 тенге);

по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП (172 500 тенге);

по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП (241 500 тенге);

по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП (345 000 тенге).

Ранее Zakon.kz сообщал о "Правилах поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения".