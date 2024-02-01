В ЕНПФ рассказали, кому поступили первые накопления из Нацфонда

ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет), сообщает Zakon.kz

В Фонде напомнили, что с 1 января 2024 года участниками программы стали все дети – граждане Казахстан, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.

Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети - рожденные с 01.01.2006 г. по 31.12.2023 г., включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети - рожденные с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г., включительно).

Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.

В ЕНПФ уточнили, что лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям - участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

"Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия", - отметили в Нацфонде.

Отметим, что целевые требования – это обязательства Правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет - гражданами страны, формируемые в Национальном фонде ежегодно за счет 50% от инвестиционного дохода, рассчитываемого по ставке доходности, усредненной за последние 18 лет (предшествующих отчетному году). Средства, учитываемые как целевые требования, продолжат инвестироваться до 18-летия ребенка и ежегодно на них будет начисляться дополнительный инвестиционный доход.

Согласно закону, право на использование целевых требований наступает только после достижения ребенком 18 лет. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводятся на целевой накопительный счет ребенка, открытый в ЕНПФ, для использования на жилье или образование.

Деньги, накопленные в ЕНПФ на целевых накопительных счетах детей, являющихся гражданами Казахстана и достигающих в текущем году 18 лет, называются целевыми накоплениями. Для того, чтобы использовать эти средства совершеннолетний участник программы может обратиться к уполномоченным операторам, открыв там банковский счет, на который из ЕНПФ будут перечислены в долларах США его целевые накопления. Список уполномоченных операторов, заключивших соглашение с ЕНПФ и работающих по программе "Нацфонд – детям", размещен на сайте enpf.kz.

ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений по программе "Нацфонд – детям" (включая накапливаемый инвестиционный доход) в долларах США, а также предоставляет информацию по участникам программы.

Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz. Здесь также можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.

Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить уже самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.

Статистические отчеты по начислениям в разрезе возрастов, пола, регионов республики будут регулярно размещаться на сайте enpf.kz.

Ранее сообщалось, что в Казахстане официально стартовал проект "Нацфонд – детям". Дети, участвующие в программе, получили по 100,52 доллара на специальные счета за 2023 год. Однако были перебои с сайтом.