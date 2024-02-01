Ашимбаев: В Казахстане целый комплекс проблем, связанных с насилием над детьми
Журналисты попросили Маулена Ашимбаева ответить на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с насилием над детьми в школах Казахстана.
"Этот вопрос очень системный, масштабный... На мой взгляд, эта тенденция к насилию в отношении детей в целом отражает социальные проблемы нашего общества: проблемы, связанные с неравенством, проблемы сложного материального положения определенных семей и детей, которые воспитываются в этих семьях", – ответил спикер Сената.
Он указал, что проблема отчасти коренится в отсутствии качественной системы воспитания.
"Это вопросы, связанные с тем, что у нас нет эффективной системы воспитания, что-то мы в процессе (преобразований. – Прим. ред.) утеряли, что-то новое не создали". Маулен Ашимбаев
Маулен Ашимбаев добавил, что в определенной степени за сложившуюся ситуацию в ответе и недостаточно эффективная система образования, и нехватка квалификации у преподавателей. Спикер Сената заключил, что речь идет на самом деле о целом комплексе проблем, которые нужно решать поэтапно и "расшивать". Поэтому принятие какого-то одного закона мало что изменит: чтобы искоренить насилие над детьми в Казахстане, требуется комплексный подход, резюмировал Ашимбаев.
Ранее, осенью 2023 года, спикер Сената ответил на другой актуальный вопрос – о насилии в отношении женщин и абьюзерах во власти.