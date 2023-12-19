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Среди педагогов в Кызылорде нашли психически больных и сводников

Среди педагогов в Кызылорде нашли психически больных и сводников Фото: phxere
В школах Кызылординской области выявлены шокирующие нарушения. Об этом Zakon.kz 19 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, предварительными проверками выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

Кроме того, в отдельных школах не устранены "слепые зоны", имеются неработающие видеокамеры, что препятствуют осуществлению качественного мониторинга ситуации.

"Учащиеся оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр. В 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустроены лица, имевшие судимость и состоящие на "Д" учете в медучреждениях".Пресс-служба прокуратуры Кызылординской области

К примеру, в одну из школ Кызылорды на работу принят работник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за "сводничество", а в другом случае уроки преподает педагог, состоящий на "Д" учете у врача психиатра.

Также выявлены факты трудоустройства работников по поддельным дипломам, по которым начаты досудебные расследования.

"Проверки в школах продолжаются", – заключили в прокуратуре.

5 декабря 2023 года стало известно, что 14 директоров школ в ЗКО наказали за то, что дети посещали сайты со сценами насилия и суицида.

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